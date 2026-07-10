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Mondiali, oggi Spagna-Belgio: probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Le furie rosse del ct De La Fuente sfidano i diavoli rossi di Garcia a Los Angeles alle 21

Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
Lamine Yamal - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spagna e Belgio in campo per il secondo dei quarti di finale del mondiale 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, le 'furie rosse' guidate in panchina dal ct Luis De La Fuente affrontano i 'diavoli rossi' dio Rudi Garcia in diretta tv e streaming. In palio un posto in semifinale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Los Angeles. Nel loro match degli ottavi di finale gli iberici hanno superato il Portogallo per 1-0 grazie al gol di Merino, mentre i belgi hanno sconfitto gli Stati Uniti con un netto 4-1, firmato dalla doppietta di De Ketelaere e dalle reti di Vanaken e Lukaku.

Spagna-Belgio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Spagna e Belgio è in programma oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Spagna (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.

Belgio (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. Ct: Rudi Garcia.

Spagna-Belgio, dove vederla in tv

Il match tra Spagna e Belgio sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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mondiali spagna belgio mondiali 2026
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