Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l'accordo

Contratto fino a giugno e rinnovo con Champions: l'ex ct della Nazionale potrebbe essere a Torino già mercoledì

28 ottobre 2025 | 23.34
Redazione Adnkronos
Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus al posto di Igor Tudor, appena esonerato dal club torinese. L'ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera hanno trovato l'accordo per un contratto fino a giugno e con il rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore toscano già domani potrebbe essere a Torino per chiudere l'accordo. Il dg della Juve Damien Comolli e il director of football strategy Giorgio Chiellini hanno deciso di puntare su Spalletti.

Sulla possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora, Spalletti ora aveva 'dribblato' abilmente la domanda: "Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot... Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori", aveva detto al microfono di Sky Sport, aggiungendo: "Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà".

