Allo stadio Nando Martellini, alla Terme di Caracalla, è scesa in campo l’inclusione con la finale del torneo ‘Girls just wanna have goals’, la manifestazione sportiva che ha coinvolto oltre 100 atlete del network Sport senza frontiere e centinaia di volontari di Axa cuori in azione. La finale del torneo ha concluso la ‘Week for good’, la settimana che il gruppo assicurativo Axa dedica ogni anno alla sostenibilità.