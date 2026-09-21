Sport, De Sanctis (Cip): "Comunicazione paralimpica non andrebbe limitata a racconti di medaglie"

"La comunicazione paralimpica è molto delicata: si tende ancora a non integrarla pienamente come argomento ordinario. Allo stesso modo in cui parliamo di sport olimpico o di sport femminile, vorrei che lo sport paralimpico rientrasse in questa medesima logica, come un settore con una propria dignità e identità. È evidente come la copertura mediatica sia molto importante e rilevante durante i Giochi Paralimpici, prima e dopo l'evento, soprattutto in termini di medaglie conseguite. Sarebbe però opportuno e corretto che lo fosse sempre, in ogni momento". Lo ha detto a Roma Marco Giunio De Sanctis, Presidente Comitato Italiano Paralimpico, partecipando all'evento di presentazione del numero diciannove del The Corporate Communication Magazine, dal titolo "Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale", prodotto dall'Osservatorio International Corporate Communication Hub.