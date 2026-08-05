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Sport e Salute, Nepi Molineris: "A Trapani nuovo spazio Illumina rivolto ai giovani del quartiere"

L' amministratore delegato di Sport e Salute: "Dopo Trapani toccherà a Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Mazara del Vallo e Modica"

Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha ideato il progetto Sport Illumina - (Foto Adnkronos)
Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha ideato il progetto Sport Illumina - (Foto Adnkronos)
05 agosto 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
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"Oggi stiamo assistendo a una meravigliosa festa. Abbiamo creato uno spazio Illumina Trapani dedicato allo sport e rivolto ai giovani del quartiere. A questo, aggiungeremo presto un’area per le mamme e i bambini da zero a sei anni”. Lo dice Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha ideato il progetto “Sport Illumina”, iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il dipartimento per lo Sport, presente all’inaugurazione dell’area riqualificata a spazio attrezzato per lo sport a Trapani, il sesto in Italia di 85, primo di dieci in Sicilia e primo del Sud Italia. Il progetto è stato finanziato con 31,8 milioni. In Sicilia saranno 3,9 i milioni investiti per dieci spazi ricreative in zone degradate. Dopo Trapani toccherà a Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Mazara del Vallo e Modica.

"Abbiamo chiamato il progetto Illumina, perché stiamo creando piazze di sport in luoghi dove lo sport manca, dove hanno bisogno di avere degli spazi ricreativi, con attività sportive - continua l’ad di Sport e Salute - Abbiamo identificato 85 aree in tutta Italia, in collaborazione con i Comuni, attraverso un bando pubblico. Tra queste c’è Trapani dove abbiamo cercato di inserire all’interno di questo spazio tutti gli elementi sportivi di cui ha bisogno di territorio. Inoltre, entro poco tempo riqualificheremo una zona limitrofa con un parco giochi per i bambini e per le loro madri, porteremo anche l’acqua e cominceremo noi a prenderci cura di loro, affinché poi i ragazzi preserveranno quest’area - conclude Nepi Molineris - E’ questo l’aspetto più importante, perché lo sport crea un grande senso di appartenenza".

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Tag
sport salute spazio Illumina giovani quartiere ministro per lo Sport e i Giovani
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