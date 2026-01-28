circle x black
Cerca nel sito
 

Sport, Giubilei (Fitri): "Eventi sportivi per promuovere le nostre località"

28 gennaio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Da tempo governo, istituzioni e federazioni sportive stanno lavorando nel promuovere il nostro bel paese attraverso l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale. La nostra federazione è, insieme alla Spagna, la più grande organizzatrice di eventi internazionali". Così Riccardo Giubilei, presidente della Fitri, Federazione Italiana Triathlon, alla presentazione di "Triathlon Experience". Si tratta di un progetto strategico diviso in quattro tappe che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l'Italia al centro del grande triathlon internazionale. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza