Sport, Mezzaroma (Sport e Salute): “Nostra mission è incrementare percentuale di cittadini attivi nello sport”

“Stiamo andando in una direzione virtuosa in quanto sta aumentando la percentuale di cittadini attivi, che praticano sport in maniera più o meno continuativa. La missione di Sport e Salute è incrementare ulteriormente questa percentuale e lo facciamo anche attraverso il nostro progetto Sport Illumina, che è un progetto che, su input del Governo e del Ministro dello Sport, prevede di predisporre dei background multidisciplinari per permettere di fare sport in maniera gratuita”. E’ quanto affermato da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, all’evento di presentazione del "Rapporto Sport 2024" redatto da Sport e Salute e dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma. Tale rapporto rappresenta l'analisi sul sistema sportivo italiano, basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata e che avrà tre focus principali: il "PIL dello sport", la "Domanda-Offerta di Sport in Italia" e gli "Investimenti e l'impatto sociale nello Sport".