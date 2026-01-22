Il calcio italiano è spettacolare sul campo, meno in banca: l'Italia è fuori dalle prime dieci società di calcio a livello mondiale per ricavi, una classifica dominata da Spagna e Inghilterra. L'Inter, prima delle italiane, si piazza infatti all'11esimo posto nella graduatoria Deloitte Football Money League per la stagione 2024/2025, risalendo comunque dalla 14esima posizione di quella precedente, con un fatturato pari a 537,5 milioni di euro. Per fare un raffronto, il dato risulta meno della metà di quello della regina della graduatoria, il Real Madrid (1,2 mld di euro), ed è ben lontano anche da quello delle altre due che occupano i restanti gradini del podio: Barcelona (974,8 mln) e Bayern Monaco (860,6 mln).

Per trovare poi un secondo club italiano, tocca scendere fino alla 15esima posizione dove, dalla precedente 13esima, scivola il Milan. Nella scorsa stagione la società rossonera ha incassato ricavi per 410,4 milioni di euro, quasi quattro volte in meno dei Blancos. Un gradino più in basso, confermata alla 16esima posizione, c'è l'ultima delle italiane nella top 20, la Juventus. Per i bianconeri i ricavi sono stati pari a 401,7 milioni di euro.