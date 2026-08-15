Alberto Stano esulta... alla One Piece. Oggi, sabato 15 agosto, l'atleta azzurro ha conquistato l'oro agli Europei di atletica di Birmingham, trionfando in 2h56:49 e firmando un nuovo record europeo. Un risultato storico per Stano e per l'Italia, che si conferma al vertice della disciplina e assoluta protagonista nella rassegna continentale di scena in Inghilterra.

DOPO 42.2 KM DI MARCIA, L’UNICO CHE TROVA ANCORA LE FORZE PER BALLARE.

MASSIMO LUFFY STANO CAMPIONE EUROPEO.

PS HA VINTO ANCHE LE OLIMPIADI E I MONDIALI.

FENOMENO🇮🇹 pic.twitter.com/ERqid27lml — Albert (@wamangituka95) August 15, 2026

Per festeggiare l'oro, Stano ha deciso di celebrare, come spesso capita negli ultimi tempi, uno degli anime più popolari al mondo: One Piece. L'atleta azzurro dopo il traguardo ha indossato un cappello di paglia, proprio come quello di Luffy, e ricreato una celebre mossa del protagonista, diventando rapidamente virale sui social.