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Stati Uniti-Belgio, che show ai Mondiali: due gol in due minuti

Emozioni e spettacolo negli ottavi di finale

De Ketelaere esulta con Tielemans - Ipa/Fotogramma
De Ketelaere esulta con Tielemans - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 02.50
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Follia e show in Stati Uniti-Belgio. La Nazionale americana ha sfidato i Diavoli Rossi negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, in una partita spettacolare e caratterizzata dalle polemiche delle ore precedenti per il caso Balogun. In campo però il gioco non ne ha risentito, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, tanto che il primo tempo ha fatto segnare tre gol, di cui due in soli due minuti.

Dopo il vantaggio iniziale firmato da Charles De Ketelaere, la reazione degli Stati Uniti arriva al 31': Tillman calcia su punizione e sorprende Courtois, firmando il pareggio americano grazie alla provvidenziale deviazione di Vanaken. Il centrocampista festeggia così la sua seconda rete su punizione consecutiva dopo quella alla Bosnia, ma la gioia dura poco.

Passano soltanto due minuti e il Belgio passa ancora una volta in vantaggio. Le Furie Rosse trovano infatti una reazione immediata, con Trossard che mette un bel cross al centro ancora per De Ketelaere. L'attaccante dell'Atalanta colpisce di testa e firma così la sua doppietta al 33'.

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