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Schianto in Lamborghini e uso gas esilarante, Sterling rischia due anni di carcere

L'ex attaccante di Chelsea a Manchester City ha ammesso le sue colpe in tribunale

Raheem Sterling - Ipa/Fotogramma
Raheem Sterling - Ipa/Fotogramma
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15 settembre 2026 | 19.53
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Raheem Sterling è finito al centro di una vicenda giudiziaria che potrebbe costargli molto caro. Il 31enne ex attaccante di Chelsea, Manchester City e Liverpool ha ammesso davanti al tribunale di Basingstoke l’accusa di guida pericolosa.

I fatti risalgono allo scorso 28 maggio, quando la sua Lamborghini è rimasta coinvolta in un incidente nell'Hampshire, vicino a Southampton. Secondo l’accusa, Sterling avrebbe guidato in modo estremamente pericoloso mentre inalava ossido di azoto. Nell’incidente non sono rimaste ferite altre persone e non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sterling, che è stato rilasciato su cauzione e inibito alla guida, si è anche rifiutato di fornire un campione di sangue e ora il giocatore rischia una condanna fino a due anni di reclusione. La sentenza definitiva è attesa per il 25 novembre, mentre Sterling è stato rilasciato su cauzione e non può guidare.

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