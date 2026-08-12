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Supercoppa Europea, oggi Psg-Aston Villa 1-0, segna Kvaratskhelia - La Diretta

I francesi campioni d'Euorpa affrontano gli inglesi vincitori dell'Europa League

Luis Enrique - Ipa/Fotogramma
Luis Enrique - Ipa/Fotogramma
12 agosto 2026 | 20.01
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Si assegna il primo titolo della stagione 2026/2027. Alle 21 di oggi, mercoledì 12 agosto, alla Red Bull Arena di Salisburgo, il Paris Saint Germain campione d'Europa affronta i vincitori della scorsa Europa League, gli inglesi dell'Aston Villa. In palio la Supercoppa Europea. La squadra di Luis Enrique, che 12 mesi fa alzò il trofeo dopo aver sconfitto ai rigori il Tottenham, arriva al match con molte incognite, visti i numerosi giocatori tornati da pochi giorni dopo il Mondiale e con solo due amichevoli disputate. La prima persa contro il Maiorca per 3-0 e la seconda pareggiata 1-1 contro il Manchester United.

Questo match è anche una rivincita dei quarti di finale dell'ultima Champions, quando nella doppia sfida il Psg eliminò l'Aston Villa.

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supercoppa psg aston villa supercoppa psg Aston villa
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