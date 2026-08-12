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Il Psg vince la Supercoppa, Aston Villa ko 2-1: decidono Kvaratskhelia e Doué

I francesi, campioni d'Euorpa, trionfano alla Red Bulla Arena di Salisburgo e conquistano il trofeo per il secondo anno di fila

Kvicha Kvaratskhelia - Ipa/Fotogramma
Kvicha Kvaratskhelia - Ipa/Fotogramma
12 agosto 2026 | 20.01
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Paris Saint Germain si conferma la miglior squadra europea. I vincitori delle ultime due edizioni della Champions League vincono per il secondo anno di fila anche la Supercoppa Europea battendo 2-1 l'Aston Villa, vincitore della scorsa Europa League. Alla Red Bull Arena di Salisburgo decidono le reti di Kvaratskhelia al 20' e Doué al 61'. Inutile il momentaneo pari del 17enne Madjo al 45'. Luis Enrique parte quindi nel migliore dei modi nella nuova stagione alzando un altro trofeo. Tra 11 giorni, il 23 agosto, il Psg inizierà la difesa del titolo della Ligue1 ospitando il Rennes al Parco dei Principi, mentre l'Aston Villa partirà in trasferta affrontando il Brighton nella prima giornata di Premier League.

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