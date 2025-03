Secondo trionfo in tre giorni per Dominik, che eguaglia la leggenda Gustav Thoeni con 24 successi in Coppa del Mondo

Dominik Paris da sogno nel SuperG di Kvitfjell. Dopo il successo di venerdì in discesa, l'azzurro vince ancora in Norvegia e mette un piede nella storia, eguagliando con 24 vittorie in Coppa del Mondo la leggenda Gustav Thoeni. Paris domina in 1'08"98, davanti al canadese James Crawford (+38 centesimi) e allo sloveno Miha Hrobat (+47 centesimi).

Per l'azzurro, con il pettorale numero 10, una gara da incorniciare. Paris ha sfruttato la pista in maniera perfetta, soprattutto nel secondo settore, facendo il vuoto e tornando a imporsi nella specialità dopo sei anni (l'ultima volta era successo a Soldeu, nel 2019).