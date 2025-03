Per l'azzurra è stata la 35ma vittoria in carriera (80esimo podio), l'ottava stagionale in questa Coppa del mondo

L'azzurra Federica Brignone domina anche il SuperG di Kvitfjell vincendo con il tempo di 1.30.11 davanti a Lara Gut Behrami, a +0.06, scesa con il pettorale rosso da leader di specialità e ora sempre più staccata in classifica generale, 1.194 punti contro 943. Per l'azzurra è stata la 35ma vittoria in carriera (80esimo podio), l'ottava stagionale in questa Coppa del mondo. Terzo posto per Sofia Goggia a +0.09, al 60esimo podio.