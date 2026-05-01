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Svi 2026, i romani di 'Atena' vincono la regata dell’accademia navale

01 maggio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
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