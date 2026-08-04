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Taddeucci, oro nella 10 km e l'intervista 'toscana' da censura - Video

L'azzurra trionfa a Parigi, poi lo show davanti ai microfoni

Ginevra Taddeucci - (Afp)
Ginevra Taddeucci - (Afp)
04 agosto 2026 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un troiaio...". La verve toscana di Ginevra Taddeucci emerge tutta nell'intervista a RaiSport dopo il trionfo nella 10 km in acque libere agli Europei di Parigi 2026. L'azzurra si impone nella Senna e alla fine, davanti ai microfoni, descrive le difficoltà in maniera colorita. "Era bella zozza. Avevo gli occhialini pieni di foglie, rami, era piena di plastica. C'erano dei troiai indicibili, meno male che era pulita... Pensa se era sporca...", dice tra una risata e l'altra.

L'analisi 'tecnica' viene affidata al sito della Federnuoto. "Parigi è sempre stata una tappa fortunata per me. La prima medaglia in Coppa del Mondo l'ho conquistata qui dietro a Sharon van Rouwendaal e a Marcela da Cunha, un podio di valore. Poi c'è stata l'Olimpiade... L'oro nella dieci chilometri continentale mi mancava: avevo vinto nella cinque e preso l'argento nella dieci", dice facendo riferimento a Roma 2022 e Stari Grad 2025. "È stata una gara non particolarmente competitiva - spiega la 29enne toscana - Mi mancava la mia rivale, l'australiana Moesha Johnson. Ho avuto un po' di problemi in questo periodo perché mi sono allenata da sola per un mese . Speravo di venire qui per realizzare qualcosa di importante. Avevo l'ansia di perdere... Senza particolari agguati, potevo decidere un po' quello che volevo. Venivo un po' placcata dalla mia compagna di squadra ed infatti cercavo di fare slalom".

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