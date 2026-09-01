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Tamberi, la dedica per Bontempi: "Onorato di essere l'uomo che cammina al tuo fianco"

La coppia festeggia oggi 17 anni insieme

Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi - fotogramma/ipa
Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi - fotogramma/ipa
01 settembre 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Ci sono amori destinati a durare per sempre. È quello che spera Gianmarco Tamberi, che oggi festeggia 17 anni d'amore al fianco di Chiara Bontempi.

L'atleta ha affidato ai social una lunga e intensa lettera dedicata alla moglie, ricordando il legame iniziato quando entrambi erano ancora due adolescenti: "Un giorno lontano, quando saremo seduti su una panchina, mano nella mano, e il vento ci scompiglierà i capelli ormai stanchi, ci guarderemo indietro e ci renderemo conto di quale cosa meravigliosa siamo riusciti a realizzare in questa vita", ha scritto Tamberi.

"Già da piccoli - scrive il campione - avevamo capito che c'era qualcosa di speciale: avevamo capito di essere l'uno per l'altra la persona giusta, qualcuno da non cambiare con nessun altro al mondo. Una fortuna che abbiamo accolto, protetto e coltivato giorno dopo giorno".

Un amore nato quando Tamberi aveva appena 17 anni e che, con il passare del tempo, si è consolidato fino al matrimonio: "17 anni fa, per la prima volta, ho sentito il profumo inebriante della tua pelle e ho visto quei magnifici occhi brillare e sorridere più di quanto sappia fare qualsiasi sorriso. 17 anni fa avevo 17 anni. Da domani, il grande orologio di questa avventura chiamata Vita avrà scandito più ore con te al mio fianco che senza di te, e non potrei esserne più felice".

Tamberi ricorda l'ultimo anno della sua vita, segnato da un cambiamento speciale: "Grazie per tutto quello che fai per noi ogni singolo giorno. L'ultimo anno è stato tutt'altro che facile: la vita stravolta da un piccolo miracolo chiamato Camilla e tu che non hai mai fatto mezzo passo indietro, riuscendo a gestire tutto e tutti con una forza di volontà straordinaria. Voglio solo che tu sappia che se mai un giorno mi dovessero chiedere: 'Qual è il tuo modello di donna?' Io non esiterei un attimo, farei senza neanche pensarci un secondo il tuo nome".

"Sono orgoglioso e onorato di essere l'uomo che cammina al tuo fianco. 17 anni insieme, 4 di questi con un anello al dito. Buon anniversario, amore della mia vita. Ti amo"

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