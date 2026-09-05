Dall’11 al 13 settembre, il Parco del Valentino di Torino e Villa Glicini ospiteranno la terza tappa del Tour 2026 di “Tennis & Friends – Salute e Sport”, Official Charity delle Nitto ATP Finals. Per tre giornate, sport, salute e prevenzione saranno protagonisti di un grande appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, con esibizioni di tennis, incontri con volti noti dello sport, dello spettacolo e della cultura e numerose attività dedicate al benessere. Per la sesta edizione Tennis & Friends fa tappa a Torino e, per la prima volta, il Parco del Valentino come sede della manifestazione, inaugurando una nuova cornice ancora più grande per l’evento dopo l’importante intervento di riqualificazione che ha interessato l’area. Il cuore della manifestazione saranno ancora una volta gli screening sanitari gratuiti, rivolti alla cittadinanza e realizzati sotto il coordinamento della Regione Piemonte e dell’ASL Città di Torino, con il coinvolgimento anche delle strutture sanitarie militari. Un’occasione per avvicinare le persone alla prevenzione e rendere la salute accessibile a tutti, attraverso visite, consulti, informazioni e attività di sensibilizzazione.

Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis & Friends - Salute e Sport ha offerto in quindici anni di attività oltre 400 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi e una crescita annua costante di presenze. A testimonianza del valore del progetto, nel 2025 Tennis & Friends è stato onorato di un encomio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno costante nella promozione della salute e della prevenzione. Anche nel 2026 Tennis & Friends – Salute e Sport sarà il palcoscenico del lancio ufficiale di #BeActive – Settimana Europea dello Sport, in programma dal 23 al 30 settembre. L’iniziativa, promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e co-finanziata dalla Commissione europea attraverso il Dipartimento per lo Sport, è attuata da Sport e Salute S.p.A. Il lancio è previsto sabato mattina alla presenza di due ambassador d’eccezione: il judoka Giuseppe Maddaloni e la pattinatrice Francesca Lollobrigida. Al centro della campagna i valori di benessere, inclusione e appartenenza, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini di tutte le età alla pratica sportiva e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 11 settembre: La giornata di venerdì sarà dedicata ai giovani, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), all’insegna del tema “La prevenzione è giovane, il Tennis come esempio di vita”. Centinaia di ragazze e ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi sul campo da tennis delle Nitto ATP Finals, allestito all’interno del Parco, dove si alterneranno esibizioni e momenti dedicati allo sport, insieme a tornei di tennis giovanili, attività di pickleball e sessioni informative per avvicinare le nuove generazioni allo sport e alla cultura della prevenzione. Sempre nella giornata di venerdì, il pubblico potrà assistere al raduno “Wheelchair”, progetto dedicato alle persone con disabilità motoria. Per tutta la durata della manifestazione, inoltre, il Villaggio Interforze proporrà attività ludico-educative rivolte ai giovani e alle loro famiglie, con il coinvolgimento di Forze Armate, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Nella mattinata di venerdì, spazio al progetto "Tennis and Friends in CORSIA": i maestri della FITP si recheranno nell’Ospedale Oncologico pediatrico Regina Margherita di Torino diretto dalla Prof.ssa Franca Fagioli, per testimoniare il valore terapeutico dello sport come strumento di sollievo e resilienza per i pazienti più giovani e fragili.

Sabato 12 settembre: Il sabato entrerà nel vivo il programma dedicato alla salute e al benessere. Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità, aprirà il Villaggio dello Sport e della Salute, dove professionisti e strutture sanitarie saranno a disposizione della cittadinanza con consulti gratuiti, prestazioni specialistiche, screening e informazioni sulla prevenzione. Madrina dell’evento, Veronica Maya. Proseguiranno inoltre le attività sportive e i tornei di tennis, insieme agli incontri con esperti e agli appuntamenti con gli Ambassador della manifestazione.

Domenica 13 settembre: La domenica proseguiranno le visite, gli screening e i consulti gratuiti per oltre 30 aree specialistiche sotto il coordinamento della ASL Città di Torino e della Regione Piemonte, all’insegna della prevenzione e della divulgazione. Proseguiranno anche i momenti di confronto e divulgazione all’interno della cornice di “Tennis and Friends INCONTRA”, dedicati ai temi della prevenzione, della sostenibilità e della salute, con il coinvolgimento dei partner della manifestazione e degli Ambassador dello sport, dello spettacolo e della cultura. La tre giorni si concluderà con la cerimonia di ringraziamento e le premiazioni, oltre alla possibilità per il pubblico di incontrare i protagonisti e gli Ambassador di Tennis and Friends.

Il Villaggio della Salute rappresenta uno dei cuori della manifestazione. Durante il fine settimana, sotto il coordinamento della ASL Città di Torino e della Regione Piemonte, saranno disponibili screening, visite e consulti gratuiti per oltre 30 specialistiche, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. A supporto della programmazione scientifica della manifestazione sarà presente anche il Tennis & Friends Health Lab, che curerà la parte scientifica dei panel coinvolgendo esperti, professionisti sanitari e rappresentanti delle società scientifiche. All’interno del Villaggio anche il Villaggio della Solidarietà con oltre 15 associazioni benefiche.

Diverse le eccellenze del mondo sanitario torinese presenti, tra cui ASL Città di Torino, impegnata nella promozione dell’attività fisica nei pazienti nefropatici e reumatologici attraverso attività informative e di sensibilizzazione, Farmacia ospedaliera e Farmacia territoriale, Azienda Ospedaliera Mauriziano, Azienda Sanitaria Zero, Amplifon, Humanitas – con Humanitas Cellini, Humanitas Gradenigo, Clinica Fornaca, Clinica Sedes Sapientiae e i centri Humanitas Medical Care –, Ospedale Koelliker, INOC – Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, J Medical, GVM – Santa Caterina da Siena, GVM – Maria Pia Hospital e Chiron Salute. Per la sanità militare e le Forze dell’Ordine saranno presenti Guardia di Finanza, il Villaggio del Ministero della Difesa l’IGESAN (Ispettorato Generale della Sanità Militare) e la Polizia di Stato. All’interno del Villaggio sarà possibile effettuare anche donazioni del sangue grazie alla presenza dell’Associazione Donatorinati.