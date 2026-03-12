circle x black
Luciano Darderi - Fotogramma/IPA
12 marzo 2026 | 23.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italtennis da record. Gli azzurri continuano a far sognare e a conquistare grandi risultati in giro per il mondo. Dopo il best ranking raggiunto pochi giorni fa da Flavio Cobolli (14), anche Luciano Darderi si prende la sua posizione più alta in carriera: dopo il ko di Arthur Fils ai quarti di Indian Wells (contro Alexander Zverev), l'azzurro è sicuro di entrare nella top 20 del ranking Atp e da lunedì 16 marzo sarà numero 18 in classifica

Gli altri due azzurri presenti nelle prime posizioni della classifica sono ovviamente Jannik Sinner, numero 2, e Lorenzo Musetti, numero 5. Per la prima volta nella storia, dunque, l'Italia può vantare quattro giocatori insieme nella top 20.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Jannik Sinner Luciano Darderi Lorenzo Musetti Flavio Cobolli Tennis
