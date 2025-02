Giornata ricca di impegni per gli italiani del tennis. Oggi, venerdì 7 febbraio, è tempo di quarti di finale nei tornei di Rotterdam, Dallas e Cluj. Ci sarà l’atteso match di Mattia Bellucci contro Stefanos Tsitsipas, ma anche il derby tra Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel Wta 250 di Cluj-Napoca. A Dallas, Matteo Arnaldi sfiderà invece Jaume Munar.

Bronzetti-Cocciaretto, orario e dove vederla

Grande attenzione per il derby tutto azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, in campo nel Wta 250 di Cluj-Napoca non prima delle 18. Questo il programma di giornata in Romania:

Potapova-Seidel (non prima delle 17)

Bronzetti-Cocciaretto (a seguire)

Il Wta 250 di Cluj-Napoca sarà trasmesso in diretta su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

Tsitsipas-Bellucci, orario e dove vederla

Nell’Atp 500 di Rotterdam c’è invece tanta attesa per rivedere in campo Mattia Bellucci, che dopo il successo contro Medvedev affronterà Tsitsipas. Ecco il programma di oggi nel torneo olandese:

Altmaier-De Minaur (ore 13)

Tsitsipas-Bellucci (a seguire)

Più o meno in contemporanea con Bellucci, saranno impegnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a caccia di un posto in semifinale in doppio contro la coppia tedesca Schnaitter-Wallner. I match del torneo di Rotterdam saranno trasmessi sui canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su Sky Go e NOW.

Arnaldi-Munar, orario e dove vederla

In serata, si gioca anche nell’Atp di Dallas e a battagliare in campo ci sarà Matteo Arnaldi, che sfiderà lo spagnolo Munar alle ore 19. Ecco il programma di oggi:

Arnaldi-Munar (ore 19)

Nishioka-Ruud (a seguire)

Paul- Opelka (ore 2)

Shapovalov-Machac (a seguire)

Il match di Arnaldi sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.