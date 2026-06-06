È il giorno della finale femminile del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 6 giugno, la 19enne russa Mirra Andreeva e la 24enne polacca Maja Chwalinska si affronteranno - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto dello Slam di Parigi. Nessuna delle due aveva mai raggiunto prima un risultato simile in uno Slam. Ci sono riuscite vincendo le loro semifinali contro l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Diana Shnaider.

Andreeva-Chwalinska, orario e precedenti

La finale tra Andreeva e Chwalinska è in programma oggi, sabato 6 giugno, alle ore 15, nella sul campo centrale Philippe-Chatrier. Le due tenniste non si sono mai affrontate in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente.

Andreeva-Chwalinska, dove vederla in tv

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.