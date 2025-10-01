circle x black
Inter, infortunio per Thuram: quando torna l'attaccante

L'attaccante dell'Inter si è fermato nel match con lo Slavia Praga

Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
Marcus Thuram - Ipa/Fotogramma
01 ottobre 2025 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando torna Marcus Thuram? L'attaccante dell'Inter si è fermato ieri per infortunio durante la partita di Champions League vinta contro lo Slavia Praga, in cui il francese è stato grande protagonista con un assist e un'ottima prestazione, per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Gli esami di oggi, mercoledì 1 ottobre, hanno evidenziato un "risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra", come comunicato dalla società nerazzurra.

Il club ha comunicato che "la sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". Lo stop, in attesa di nuovi aggiornamenti, dovrebbe essere di circa un mese, con Thuram che salterà sicuramente la partita della sesta giornata di campionato, quando l'Inter ospiterà a San Siro la Cremonese ed è in dubbio anche per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma del 18 ottobre, dopo la sosta per le Nazionali.

Obiettivo di Chivu è riaverlo a disposizione per la terza giornata di Champions League, quando l'Inter, il prossimo 21 ottobre, volerà in Belgio per fare visita all'Union Saint-Gilloise.

