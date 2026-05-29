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Tiafoe, racchetta ritrovata al Roland Garros. La tifosa: "Non volevo rubarla"

Il tennista americano aveva 'denunciato' il furto dopo la vittoria con Hurkacz

Tiafoe e il furto della racchetta - X
Tiafoe e il furto della racchetta - X
29 maggio 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Frances Tiafoe ha ritrovato la racchetta 'rubata' al Roland Garros. Il tennista americano aveva denunciato il 'furto' dopo la partita-maratona vinta contro Hubert Hurkacz, al termine della quale, per festeggiare, si era buttato letteralmente tra il pubblico, lasciando andare la racchetta che era stata raccolta da una tifosa.

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Come raccontato da Andres Vargas Peraza, a prendere la racchetta è stata Karen Gutierrez, un'appassionata di tennis colombiana di 28 anni. Gutierrez stava facendo il tifo per l’americano insieme a un’altra coppia e si trovava molto vicina al campo: "Nel momento in cui vince la partita, Tiafoe corre ad abbracciarci tutti quelli che eravamo lì", ha raccontato, "in quel momento ha lasciato cadere la racchetta e io ho giurato che l’aveva lasciata per noi per tutto il tifo che avevamo fatto. Allora l’ho presa e ho aspettato persino che se ne andasse dal campo. Non è mai tornato a riprenderla".

Karen si è quindi portata via la racchetta e tutto procedeva bene. Il suo fidanzato le ha fatto notare che non era normale, quindi è tornata al campo per restituirla, ma non c’era più nessuno. Allora la donna ha iniziato a guardare sui social e ha trovato una storia, pubblicata dallo stesso Tiafoe, in cui stavano cercando la racchetta. Ha contattato il manager dell'americano tramite messaggio, ha spiegato cosa era successo, si sono incontrati, restituendo così la racchetta.

Come ringraziamento, Tiafoe le ha inviato delle scarpe da tennis autografate con un messaggio che dice: "Grazie Karen". Lei ha raccontato tutta la storia al manager spiegando che “la sua intenzione non era mai stata di rubare la racchetta”. Inoltre, oggi hanno invitato la colombiana all’allenamento privato di Tiafoe e le hanno dato due biglietti per il Roland Garros.

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tiafoe tiafoe racchetta tiafoe roland garros furto racchetta tiafoe roland garros
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