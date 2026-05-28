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Roland Garros, Tiafoe vince e tifoso gli ruba la racchetta: "Posso riaverla?"

Il tennista americano ha battuto Hurkacz nel secondo turno dello Slam di Parigi

Frances Tiafoe - Afp
Frances Tiafoe - Afp
28 maggio 2026 | 21.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Qualcuno ha rubato la racchetta di Frances Tiafoe al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista americano ha battuto oggi, giovedì 28 maggio, il polacco Hubert Hurkacz nel secondo turno dello Slam di Parigi imponendosi in cinque set dopo una vera e propria maratona.

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Al termine della partita però, Tiafoe si è accorto che dal suo angolo mancava qualcosa: la sua racchetta. L'americano l'aveva lasciata in panchina per poi festeggiare con il pubblico e tutto il suo team. A 'denunciare' tutto è stato lo stesso Tiafoe, che ha promesso anche una ricompensa per riavere la sua racchetta: "Atmosfera irreale sul campo 14 oggi", ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.

"Ma devo dire una cosa al tifoso che mi ha preso la racchetta mentre stavo festeggiando con tutti voi: posso perfavore riaverla indietro?", ha continuato, "vi darò due biglietti per la mia prossima partita". Tiafoe ha poi taggato un suo collaboratore pregando il tifoso di restituire la racchetta e prendersi in cambio i biglietti.

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roland garros tiafoe roland garros 2026 tiafoe roland garros
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