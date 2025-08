Clamorosa contestazione dei tifosi in Lituania. Nel corso dell'ultima partita dell'Fk Zalgiris, il derby di Kaunas contro il Kauno Zalgiris (23esima giornata di campionato), i sostenitori della squadra hanno chiesto le dimissioni del tecnico Vladimir Cheburin in modo particolare. Come? Tirando diverse valigie in campo contro l'allenatore, che ha risposto con un ironico e provocatorio applauso. La partita è stata a quel punto fermata dall'arbitro e il gioco è ripreso solo grazie all'aiuto dei calciatori, che hanno trascinato i bagagli fuori dal terreno di gioco.

