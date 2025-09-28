circle x black
Cerca nel sito
 

Tifoso del Crystal Palace si allaccia la scarpa e blocca... il pullman del Liverpool - Video

Scena surreale in Premier League prima della sfida tra Eagles e Reds

La scena prima di Crystal Palace-Liverpool - X
La scena prima di Crystal Palace-Liverpool - X
28 settembre 2025 | 10.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Follie da Premier League. Prima del match contro il Liverpool, valido per la sesta giornata del campionato inglese, un tifoso del Crystal Palace si è reso protagonista di una scena inedita a pochi passi dal Selhurst Park. L'uomo si è fermato in mezzo alla strada per allacciarsi una scarpa, mettendo prima al sicuro la classica birra da prepartita, e bloccando di fatto il traffico. Caso strano però in quel preciso momento stava passando proprio il pullman del Liverpool, con i giocatori che stavano arrivando allo stadio e si sono ritrovati quindi bloccati per diversi minuti ad aspettare che l'uomo si allacciasse la scarpa.

A nulla sono serviti i tentativi dell'autista di 'spingere' il tifoso delle Eagles a spostarsi, tanto che, con l'avvicinarsi del mezzo, l'uomo si è alzato, con la scarpa allacciata, e ha salutato candidamente gli avversari di giornata, senza però spostarsi dal mezzo della strada, tra gli applausi e le risate dei presenti. La scena è durata qualche minuto e aveva il chiaro intento di ritardare e quindi condizionare la preparazione alla partita degli uomini di Slot.

Alla fine il Crystal Palace è riuscito a vincere la partita, trionfando per 2-1 sui campioni d'Inghilterra in carica, a cui non è bastato il gol di un ritrovato Federico Chiesa, e che si è portato a quota 12 punti in classifica, raggiungendo il secondo posto a -3 proprio dal Liverpool, capolista con 15.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crystal palace liverpool crystal palace liverpool premier league
Vedi anche
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza