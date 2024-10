Sarà Tomas Machac l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai, in programma sabato 12 ottobre. Il tennista ceco ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz in due set e ora affronterà l'azzurro, che grazie alle sconfitte nel torneo dello spagnolo e di Alex Zverev è certo di chiudere l'anno al primo posto della classifica Atp. Ma chi è Machac?

Chi è Tomas Machac

Il tennista ceco, che compirà 24 anni domenica prossima, è nato a Beroun, città a 30 km da Praga. Al momento è numero 33 del mondo, il suo best ranking Atp e ha già affrontato Sinner lo scorso marzo, perdendo in due set ai quarti di finale di Miami. Cominciò a giocare a tennis a soli cinque anni, accompagnato dalla sorella maggiore Katerina. Durante le partite della sorella, annoiandosi a guardare, passava il tempo a giocare contro il muro e mostrando fin da subito talento, tanto da attirare le attenzioni di alcuni osservatori.

A 10 anni entrò nel circolo dello Sparta Praga e, a livello giovanile, ha vinto un Orange Bowl nel 2017, sei Challenger e quattro tornei Itf.

Il basket e la passione per la storia

Machac però è uno sportivo a 360 gradi. Segue il calcio, tanto che divenne virale, durante la pandemia, un video di lui mentre palleggiava con dei rotoli di carta igienica, ma soprattutto il basket. Il suo idolo è Michael Jordan: "Da lui ho imparato, guardandolo, che ci sono alcuni giorni in cui non ti senti bene o qualcosa va storto, ma puoi comunque lottare e migliorare", ha dichiarato.

Oltre agli sport però il tennista ceco è un grande appassionato di storia. Ad affascinarlo è soprattutto l'impero romano, ma non solo. Machac ha anche un debole per l'arte francese, tanto che, prima di partecipare al Roland Garros nel 2020, decise di prenotare un hotel vicino alla Tour Eiffel. Purtroppo però rimase deluso: "La finestra della mia camera era coperta da un altro edificio", raccontò, "se c'è una cosa che mi ha dato fastidio di quella prima esperienza è stata proprio quella".

La fidanzata tennista e gli incroci con gli italiani

Le sue prestazioni sul campo sono state un volano per lo sviluppo del movimento in Repubblica Ceca, con molti giovani che, guardandolo, si sono avvicinati al tennis. Machac però ha trovato, proprio grazie alla racchetta, anche l'amore: è infatti attualmente fidanzato con Katerina Siniakova, tennista ceca del circuito Wta e vincitrice in doppio di tutti e quattro gli Slam.

La sfida con Sinner, come detto, sarà il secondo incrocio tra i due, ma Machac ha già affrontato diversi tennisti italiani. Prima di affrontare Jannik a Miami ha superato proprio Arnaldi agli ottavi di finale, battuto anche a Dubai un anno fa. Vittoria anche contro Musetti, affrontato quest'anno a Marsiglia, e Nardi, battuto nel 2020 al Challenger di Ortisei.

