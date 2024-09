Da Totti a Buffon, da Del Piero a Cannavaro, da Grosso a Gattuso. I figli d'arte dei campioni del mondo 2006 provano a farsi strada nel calcio nel nome dei loro illustri papà, che hanno trascinato l'Italia al quarto titolo mondiale 18 anni fa. Seguire la loro strada però non è compito semplice. Ne sa qualcosa Cristian Totti che, lasciata la Roma Primavera e dopo aver giocato, sempre al livello Under 19, con Frosinone e Rayo Vallecano, sta giocando da poche settimane in Serie D con l'Olbia, allenato da un altro campione del mondo 2006, Marco Amelia.

Cristian Totti e l'odio social

Totti jr è stato vittima di body shaming sui social dopo il suo esordio con la squadra sarda. Tra i commenti on line, "Capitan Salsiccia", "Questo ha sia i piedi che le te**e di Ilary", "Mo je faccio la carbonara". Amelia lo ha difeso a spada tratta. "Cristian lo vedo tutti i giorni. È grosso di suo, ha due spalle così. È normale che ci sia qualche chilo di troppo a inizio stagione. Ma lavora sodo. Due chili su un ragazzo che ne pesa 80, non incidono. Insulti? Non gliene frega niente. Tutti pensano che debba essere come il padre da quando è nato. Cristian è un ragazzo che sta scrivendo la sua storia, che si è messo in gioco per la prima volta con i grandi".

Del Piero II, il sogno a centrocampo

Tobias Del Piero, primogenito del 'Pinturicchio' bianconero fa parte della rosa dell’Under 18 dell’Empoli. Il ragazzo, che gioca a centrocampo, ha avuto in precedenza esperienze nella Juve Academy di Los Angeles, poi in Spagna al Getafe e all’Alcorcon. Ora la maglia azzurra del club toscano e i primi allenamenti al centro sportivo di Monteboro, sotto la guida del tecnico Francesco Sarlo.

Louis Thomas Buffon, non in porta

Louis Thomas Buffon, 16 anni, non ha scelto la porta come il papà ma gioca attaccante esterno nella Primavera del Pisa, dopo aver giocato nella CBS, una squadra torinese. Buffon jr è arrivato in nerazzurro nell’estate del 2023 e nel marzo scorso, contro il Bari, ha firmato il suo primo gol, appena due minuti dopo l’ingresso in campo. Il padre ha raccontato di avergli parlato della storia del club, dall'iconico presidente Romeo Anconetani, fino a campioni come Dunga e Diego Pablo Simeone. Andrea Cannavaro, 20 anni, figlio di Fabio, il capitano che alzò al cielo di Berlino la Coppa del mondo, ha da poco firmato con una squadra dell'hinterland napoletano, il Real Casalnuovo, società neonata in Serie D. Difensore centrale come il padre arriva dalle giovanili della Lazio. Per lui anche un'esperienza in passato nelle giovanili del Guangzhou Evergrande, quando il padre allenava in Cina.

Filippo Grosso, rigorista doc?

Il 18enne Filippo Grosso, figlio di Fabio l'uomo dell'ultimo rigore a Berlino, milita invece nella Primavera del Frosinone, dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile della Juventus. A differenza del papà che ha sviluppato tutta la sua carriera da terzino sinistro, Filippo sta costruendo il proprio percorso calcistico da centrocampista. Dopo aver iniziato da trequartista ha gradualmente abbassato il proprio raggio d'azione sino a trovare la propria dimensione da centrocampista difensivo.

Ma non solo, visto che altri figli di campioni cercano di seguire le orme dei più illustri genitori, come Francesco Gattuso -19 anni- che dopo il Marbella Futbol Base ha fatto il salto, il 1° luglio 2022, nel Settore Giovanile del Valencia, quando il padre allenava lì, per poi trasferirsi al Marsiglia seguendo sempre il papà, per tornare in Spagna all'Atletico Marbella. C'è anche Francesco Perrotta, il figlio di Simone, centrocampista della Roma, centrocampista di sinistra in forza all'Atletico Lodigiani.