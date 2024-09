Totti compie 48 anni, il messaggio della figlia Isabel e la commozione del Capitano

Francesco Totti compie oggi 48 anni ma già a mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per il suo compleanno. L'ex Capitano della Roma, appena tornato dall'Egitto con la compagna Noemi Bocchi, per l'apertura della prima sede africana della Totti Soccer School, ha spento le candeline insieme alla famiglia e agli amici più stretti, si è divertito con il karaoke sulle note della canzone "Felicità" di Al Bano e Romina Power e si è commosso per il messaggio della figlia Isabel: "Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno", le parole della bambina che hanno fatto commuovere l'ex capitano, che l'ha poi abbracciata ringraziandola per gli splendidi auguri.

Nato il 27 settembre 1976 a Roma, Totti è una vera e propria leggenda del calcio italiano e un’icona per i tifosi della Roma dove ha iniziato a giocare nel 1989, esordendo in prima squadra nel 1992 e rimanendoci fino al 2017, anno del suo triste e trionfale addio al calcio giocato. Ha indossato la fascia da capitano giallorosso per quasi vent'anni.