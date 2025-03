Francesco Totti show. L'ex capitano della Roma, oggi procuratore, è stato ospite di Antonio Cassano e Daniele Adani nella trasmissione Twitch 'Viva El Futbol', alternando battute con l'ex compagno in giallorosso ad analisi sulla Serie A e qualche scoop. "Ti sei ingrassato", è stato il benvenuto di Cassano, a cui Totti risponde a modo suo: "Macché, sto in gran forma. Dai che alle 21 già dormo, facciamo presto, ormai ho una certa età. Tu invece non hai più freni, ne dici di cavolate. Però sei schietto".

Totti ha ricordato poi gli anni trascorsi alla Roma con Cassano: "Ti ricordi quando pensavi che ti avevamo rubato l’assegno? Eri giovane, una bomba a mano in quel periodo. In campo però ci trovavamo a occhi chiusi, sei stato un cog****e, dovevi giocare con me altri 15 anni". L'ex attaccante e bandiera giallorossa ha commentato anche le parole di Moratti, che aveva rivelato di essere stato vicino al suo acquisto per volere dell'ex presidente Franco Sensi: "Moratti è un signore, un numero uno, ma quelle dichiarazioni non mi sono piaciute", ha detto Totti, "Sensi non mi ha mai voluto vendere. Al massimo era il contrario: Moratti e l'Inter mi volevano, ma per Sensi sono sempre stato incedibile. E anche per me non c'è mai stata discussione: ho sempre voluto rimanere a Roma".

Totti ha parlato anche dell'offerta ricevuta dal Real Madrid: "Sicuramente se fossi andato lì sarebbe stato più facile vincere un Pallone d'Oro, ma sono convinto che essere rimasto alla Roma sia stata la scelta giusta. Così sono diventato Totti, lì sarei stato uno dei tanti". E sul suo addio al calcio, che a distanza di anni lo lascia ancora con l'amaro in bocca: "A metà anno la società mi disse ‘decidi tu se vuoi continuare o meno’, poi a tre giornate dalla fine mi dicono che quello sarebbe stato il mio ultimo derby. Il rapporto con Spalletti non era rose e fiori, tutte queste cose hanno fatto dispiacere. Se mi avessero detto fin da subito che avrei dovuto smettere non mi sarei messo contro la società", ha detto Totti, "ero convinto di poter dare un contributo importante. Dopo mi volevano altre squadre, ma non ho accettato per rispetto dei tifosi. Dovevo finire con la Roma. È stata la vittoria più importante, chi fa 25 anni in una sola squadra?".

Totti però non esclude il ritorno alla Roma, dopo la parentesi da dirigente: "Io ora cerco giovani forti in giro per il mondo, voglio solo divertirmi. Poi se un giorno qualcuno dovesse venire a cercarmi valuterei, ma andrei solo alla Roma. Vorrei decidere con gli altri, non da solo, penso che potrei dare una mano perché conosco il calcio e so scegliere i giocatori. Basta sapere il budget a disposizione". E a proposito di futuro, Totti un'idea per il prossimo allenatore della Roma ce l'ha: "Ranieri sta facendo bene, ma non so se resterà. Se decide di rimanere punteranno su di lui. Alla Roma servirebbe Ancelotti, ma non verrà con questa squadra. Se dovessi alzare il telefono io sarebbe diverso", ha detto Totti, "Gasperini è un buon allenatore, ma non mi fa impazzire. De Zerbi mi piace tantissimo e diventerà un grande allenatore".

Una battuta anche sulla possibilità di tornare in campo, ipotesi rilanciata dallo stesso Totti nei mesi scorsi: "A gennaio mi ha cercato davvero una squadra in Serie A, non era uno scherzo. Stavo bene, ma non volevo cambiare città. Sarei dovuto andare a vivere vicino a Cassano", ha rivelato l'ex attaccante, lasciando intendere che la squadra interessata a lui fosse il Genoa.