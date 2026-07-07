circle x black
Cerca nel sito
 

Tour de France, oggi la quarta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grande Boucle continua con una frazione sui Pirenei

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 06.37
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il Tour de France 2026 torna protagonista con la quarta tappa. Oggi, martedì 7 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Carcassone a Foix. Dopo le due tappe iniziali in Spagna, con arrivo in entrambi i casi a Barcellona, e la terza, la prima 'francese' della nuova edizione, da Granollers a Les Angles, i ciclisti affronteranno un totale di 181,9 chilometri da correre sui Pirenei.

Tour de France, la quarta tappa: il percorso

I ciclisti partiranno da Carcassone per affrontare un totale di 181,9 chilometri di percorso e un dislivello pari a 2700 metri. La prima salita in programma è quella del Col de Bedos, una scalata di quarta categoria, seguita dal Col du Paradis, di terza categoria. Dopo un tratto in pianura si arriverà allo sprint intermedio di Quillan e a due salite di seconda categoria: il Col de Coudons, una scalata da 10,7 chilometri con una pendenza media al 5,5%, e il Col de Montsegur, 6,9 chilometri al 6,6% di pendenza, prima dell'arrivo a Les Angles.

Tour de France, la quarta tappa: orari e dove vederla in tv

La partenza della quarta tappa del Tour de France è prevista per le 13.25, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.23.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tour de france tour de france quarta tappa tour de france dove vederlo tv tour de france orari tour de france oggi
Vedi anche
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza