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Tour de France, oggi terza tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grand Boucle lascia la Spagna e arriva in Francia: in maglia gialla c'è sempre il danese Jonas Vingegaard

Vingegaard - IPA
Vingegaard - IPA
06 luglio 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Tour de France continua con la terza tappa. Oggi, lunedì 6 luglio, la Grand Boucle lascia la Spagna ed entra in Francia, attraversando il confine con la terza tappa, 195.9 chilometri da Granollers e Les Angles. Si riparte dal successo nella seconda frazione del messicano Isaac Del Toro, in maglia gialla c'è il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la terza tappa del Tour.

Tour de France, percorso tappa 3

Dopo due giornate in Catalogna, il Tour de France saluta la Spagna. La terza tappa prende il via da Granollers e attraversa il confine per entrare in Francia, con arrivo a Les Angles, nei Pirenei Orientali, dove i corridori affrontano il primo vero banco di prova in salita.

La frazione di oggi, lunedì 6 luglio, vede la prima tappa di montagna. A fare la differenza potrebbe essere soprattutto il Col de Toses, ascesa di 1ª categoria lunga 9,3 chilometri con una pendenza media del 6,5%, primo ostacolo di rilievo di questa edizione. Nel finale, quando mancheranno meno di 25 chilometri al traguardo, il percorso proporrà altre due salite: il Col du Calvaire (3ª categoria) e l'ascesa conclusiva verso Les Angles, classificata come Gpm di 3ª categoria.

Tour de France, orario e dove vedere tappa 3

La partenza della terza tappa del Tour de France è prevista per le 12:10, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 16:54.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels

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