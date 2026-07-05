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Tour de France, Del Toro vince la seconda tappa e Vingegaard ancora in maglia gialla

Il messicano del team Uae Emrates precede il compagno di squadra Pogacar

Isaac Del Toro - Ipa/Fotogramma
Isaac Del Toro - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France, con partenza da Tarragona e arrivo a Barcellona dopo 168 km. Il messicano del team Uae Emirates si impone in volata davanti al compagno di squadra, lo sloveno Tadej Pogacar che lo 'scorta' verso la vittoria. Terzo il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) che si lascia alle spalle la maglia gialla il danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike). Vingegaard conserva la leadership della classifica generale con 6" su Pogacar e 15" su Evenepoel. Domani terza frazione, la Granollers-Les Angles di 196 km.

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del toro pogacar tour de france vingegaard
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