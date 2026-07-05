Tragedia sfiorata questa mattina su viale del Muro Torto a Roma, dove un uomo di 29 anni ha iniziato a lanciare sassi e oggetti sulle auto in transito dalla terrazza che costeggia la strada nel pieno centro della Capitale. Oltre a un’auto privata, l’uomo ha colpito anche un mezzo della Polizia Locale.

Tra gli oggetti lanciati anche una pietra di 9 chili

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma il bilancio avrebbe potuto essere gravissimo. Fra gli oggetti ritrovati a terra c’erano anche una pietra del peso di 9 chili e un grosso tronco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha portato il 29enne in commissariato. L’uomo, con diversi precedenti per reati come oltraggio, lesioni e percosse, è stato arrestato per tentato omicidio.