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Tour de France, oggi tappa 17: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grande Boucle continua con una nuova frazione

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 06.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Tour de France 2026 torna protagonista con la diciassettesima tappa. Oggi, mercoledì 22 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa - in diretta tv e streaming, in chiaro - con una frazione di 174,7 chilometri con partenza da Chambéry e arrivo a Voiron. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

Tour de France, 17esima tappa: il percorso

La frazione presenta nella parte iniziale le difficoltà maggiori. Tra il ventesimo e il sessantesimo chilometro i corridori affronteranno quattro salite brevi e impegnative nelle montagne della Savoia. Inizieranno con la salita di Bassa (4/a categoria, 1,5 km con pendenza media del 5,5%), per poi scalare la salita di Rossillon (4/a categoria, 1,7 km al 5,3%) e il Col des Prés (3/a categoria, 3,5 km al 6,8%), per concludere con la salita di Saint-Jean d'Arvey (4/a categoria, 1,1 km al 5,7%). Sebbene nella seconda parte della gara non siano previste salite classificate, il percorso non sarà comunque prevalentemente pianeggiante. Dopo aver costeggiato il Lago del Bourget passando per Aix-les-Bains, i corridori si dirigeranno verso sud, ripassando per Chambéry. Raggiungeranno il dipartimento dell’Isère, dove i velocisti avranno l’occasione di guadagnare punti per la classifica della Maglia verde, a Colombe al km 147,5. L’arrivo è previsto a Voiron, dopo aver accumulato 2.200 metri di dislivello.

Tour de France, 17esima tappa: orari e dove vederla in tv

La partenza della tappa è prevista alle 13.35, mentre l'arrivo ci sarà intorno alle 17.30. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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