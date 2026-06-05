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Trent'anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Firenze

05 giugno 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel Salone d'Onore del CONI sono stati annunciati i vincitori della 30ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Da trent'anni questo importante traguardo celebra l'etica, il rispetto e la lealtà dentro e fuori dal campo, unendo generazioni diverse attraverso storie di sportivi straordinari. L'edizione 2026 spazia dal calcio al nuoto, dalla scherma allo sci paralimpico, fino a basket, pallavolo, atletica e pattinaggio di velocità. Accanto ai grandi campioni, il valore del fair play quotidiano e della legalità viene testimoniato anche dai tre vincitori della categoria "Giovani": Matteo Pasqualetti, Gloria Tinaburri e Alberto Belluzzi. Per scoprire tutti i premiati, l'appuntamento con la cerimonia ufficiale è fissato per il prossimo 2 luglio nella suggestiva cornice del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

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