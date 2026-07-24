circle x black
Cerca nel sito
 

Jordan o James? Trump: "LeBron è razzista, meglio Michael"

Il presidente degli Stati Uniti attacca la stella Nba che ha appena firmato con Philadelphia

Jordan, Trump e James - (Fotogramma)
Jordan, Trump e James - (Fotogramma)
24 luglio 2026 | 22.40
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Meglio Michael Jordan o LeBron James? A Donald Trump viene posta la domanda che può mandare in crisi qualsiasi appassionato di basket Nba. Più forte Michael Jordan, capace di vincere 6 titoli con i Chicago Bulls negli anni '90, o LeBron James, che a 41 anni proprio nelle stesse ore annuncia di aver firmato con i Philadelphia 76ers per inseguire il quinto trionfo della carriera? Trump, interpellato nello Studio Ovale dai giornalisti, non usa mezze misure. "Michael Jordan è un mio amico, ho giocato a golf con lui. E' un'ottima persona", dice il presidente degli Stati Uniti. "Credo che LeBron forse sia razzista, forse non gli piace Trump. Non mi piacciono le persone a cui non piaccio", aggiunge con parole al vetriolo nei confronti di James, che nelle ultime due elezioni ha sempre sostenuto pubblicamente il candidato democratico opposto a Trump: nel 2020 si è schierato a favore di Joe Biden e nel 2024 ha appoggiato Kamala Harris. Trump, ovviamente, se ne ricorda: "Tra lui e Michael Jordan, scelgo Michael Jordan".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump lebron james trump james
Vedi anche
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù
Quattro beluga cambiano 'casa', il viaggio in camion e aereo dei cetacei bianchi - Video
India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere - Video
Caldo, Italia respira: scendono i bollini rossi - Video
Ilaria Salis, Gasparri: "Sinistra predica diritti ma li ignora" - Video
Enzo Iacchetti: "Mai augurato la morte a Schillaci, solo una gag"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza