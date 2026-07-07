La Trump Dance per 'trollare' il presidente degli Stati Uniti e chiudere la partita. Il Belgio batte 4-1 gli Usa a Seattle negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e si qualifica ai quarti. Va in archivio il match caratterizzato dal ‘caso Balogun’ e dall’ingerenza del presidente americano Donald Trump, che ha chiesto e ottenuto dalla Fifa l’annullamento della squalifica dell'attaccante statunitense.

Belgium’s team celebrated their victory over the US by mocking Trump’s signature double jerk off dance move. pic.twitter.com/emvy5tK6Xr — Anonymous (@YourAnonCentral) July 7, 2026

L’attaccante, espulso nel match dei 16esimi con la Bosnia, ha giocato titolare contro il Belgio. La sua presenza non ha inciso sul risultato finale. Il Belgio ha dominato e ha chiuso i conti nel finale con la rete di Lukaku. Il centravanti ha guidato l’esultanza di gruppo con un ‘omaggio’ a Trump: tutti in cerchio per imitare i movimenti della Trump Dance resa celebre dal presidente.