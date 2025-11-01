circle x black
Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo

In classifica i friulani ritrovano la vittoria dopo il ko con la Juventus e agganciano proprio i bianconeri e il Bologna al sesto posto

Udinese-Atalanta, Zaniolo esulta dopo il gol - Fotogramma /Ipa
01 novembre 2025 | 17.01
Redazione Adnkronos
L'Udinese supera 1-0 l'Atalanta in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. A decidere la partita il gol di Zaniolo al 40'. In classifica i friulani che ritrovano la vittoria dopo il ko dell'Allianz Stadium con la Juventus, agganciano proprio i bianconeri e il Bologna al sesto posto con 15 punti, mentre i bergamaschi, al primo ko stagionale in campionato, restano fermi a quota 13 in decima posizione insieme al Sassuolo.

