Ultime battute per i campionati mondiali master di tennistavolo

Mancano oramai poche ore alla chiusura di questo grande evento mondiale che ha visto la partecipazione di 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi dei 5 continenti, 2.500 accompagnatori e official, 200 arbitri e 320 tavoli da gioco, per un indotto turistico stimato in decine di migliaia di presenze da tutto il mondo.

Inclusione, emozione e un’infinità di abbracci. In nome dello sport, ancora una volta il mondo parla una sola lingua, quella universale della sana competizione e della condivisione. Unica sfida: battersi sui tavoli da gioco e, in più bravo e a volte il più fortunato, portano a casa il sorriso della vittoria.

Giornata quindi all’insegna delle premiazioni che concluderanno questa kermesse che ha reso protagonista la Capitale.