Us Open, Bronzetti eliminata al primo turno. Ora in campo Darderi, poi Nardi e Paolini

L'azzurra cede 6-3 3-6 6-4 in due ore e otto minuti

Lucia Bronzetti - Fotogramma/IPA
Lucia Bronzetti - Fotogramma/IPA
24 agosto 2025 | 19.26
Redazione Adnkronos
Lucia Bronzetti ko al primo turno degli Us Open 2025, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi domenica 24 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. La 27enne romagnola, numero 56 del mondo, cede alla 18enne ceca Tereza Valentova, numero 94 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 in due ore e otto minuti.

Ora in campo l'altro azzurro Luciano Darderi, in serata Luca Nardi. Nella notte tra domenica e lunedì toccherà invece a Jasmine Paolini.

