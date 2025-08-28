circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, Paolini batte Jovic e va al terzo turno. Vince anche Darderi

La tennista azzurra ha superato l'americana in due set nel secondo turno dello Slam americano

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
28 agosto 2025 | 02.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini e Luciano Darderi volano al terzo turno degli Us Open 2025. La tennista azzurra ha battuto la statunitense Iva Jovic, numero 73 del mondo, in due set con il netto punteggio di 6-3, 6-3 nel secondo turno dello Slam americano, che giovedì 28 agosto vedrà il ritorno in campo del campione in carica Jannik Sinner. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente della sfida tra la statunitense McCartney Kessler e la russa Veronika Kudermetova.

Match mai in discussione quello di Paolini, che riesce a imporre il suo ritmo fin dai primi scambi e mostra tutta la differenza di ranking con l'avversaria, che si arrende 6-3. Le cose per la statunitense non migliorano nel secondo parziale, con Jasmine che piazza due break in apertura e chiude il set 6-3, raggiungendo così il terzo turno.

Vince anche Luciano Darderi, che raggiunge per la prima volta in carriera il terzo turno degli Us Open superando in quattro set l'americano Eliot Spizzirri, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-0, 7-6 (3), 6-7 (8-10), 6-4.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paolini us open paolini oggi darderi darderi oggi us open oggi paolini us open
Vedi anche
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza