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Us Open, tocca alle semifinali: il programma e dove vederle in chiaro

Lo Slam americano si avvia al gran finale: si comincia con il torneo femminile

Alexander Zverev - IPA
Alexander Zverev - IPA
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10 settembre 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Us Open 2026 si avviano verso il gran finale. Nella notte tra oggi, giovedì 10 settembre, e domani, venerdì 11 settembre, si giocano le semifinali maschili e femminili del torneo americano. Si parte con il torneo femminile e con le sfide Sabalenka-Pegula e Gauff-Rybakina. Nella giornata di domani, tocca al match tra Zverev e Khachanov e poi al derby americano Tiafoe-Shelton. Ecco il programma delle partite, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Us Open, il programma delle semifinali

Ecco il programma delle partite di oggi agli Us Open 2026, con gli orari italiani:

Venerdì 11 settembre

ore 1 - Sabalenka -Pegula

a seguire - Gauff - Rybakina

ore 21 - Zverev-Khachanov

Nella notte tra venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre:

ore 1 - Tiafoe-Shelton

Us Open, dove vedere semifinali

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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Us Open semifinali Us Open Zverev Shelton Sabalenka Rybakina Us Open 2026
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