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US Open, Tsitsipas e il siluro a Kyrgios: "Positivo alla cocaina? Che sorpresa..."

Il greco: "Quando ho visto l'annuncio della positività, diciamo che me l'aspettavo..."

Tsitsipas e Kyrgios - (Fotogramma)
Tsitsipas e Kyrgios - (Fotogramma)
01 settembre 2026 | 13.20
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Kyrgios positivo alla cocaina? Me l'aspettavo". Stefanos Tsitsipas, vittorioso al primo turno dell'US Open contro Arthur Fils, in sala stampa non si nasconde davanti alle domande scomode su Nick Kyrgios. L'australiano, ai margini del circuito da un paio d'anni per problemi fisici, è risultato positivo alla cocaina. La sua carriera sembra giunta al capolinea. L'epilogo amaro non sorprende Tsitsipas, che in conferenza stampa esprime la propria opinione in maniera garbata ma puntuale. "E' una sorpresa? Non so cosa dirti", esordisce l'ex numero 3 del mondo. "Per essere del tutto onesto, lo sapevo prima dell'annuncio. Ti dico solo la verità. Sapevo di tutto questo prima che venisse fatto qualsiasi annuncio. Quando l'ho visto sui social media, ho pensato 'ci siamo...'. Me l'aspettavo, a dire il vero", dice Tsitsipas. Kyrgios negli ultimi mesi ha costantemente accusato Jannik Sinner di doping per il caso clostebol, costato una sospensione di 3 mesi all'azzurro nella stagione 2024. Sinner non ha mai replicato alle affermazioni di Kyrgios.

"Sapevo che certe cose succedevano. Non proverò a coprire qualcuno quando conosco la verità. Mi considero una persona gentile con tutti. Ma questi erano comportamenti che ho sentito personalmente in giro per il circuito… Quando ho visto quello che è successo, ho pensato… me l'aspettavo, a dire il vero. Sono sorpreso che sia successo così tardi", aggiunge.

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kyrgios cocaina tsitsipas kyrgios
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