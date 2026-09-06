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US Open, Zverev vola agli ottavi: ora sfida con Darderi

Il tedesco, testa di serie numero 1, supera il cileno Tabilo

Alex Zverev - (Afp)
Alex Zverev - (Afp)
06 settembre 2026 | 07.20
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Alex Zverev vola agli ottavi di finale degli US Open 2026. Il tedesco, testa di serie numero 1, oggi 6 settembre nel match del terzo turno batte il cileno Aleandro Tabilo per 6-2, 7-6 (7-2), 6-2 in 2h26'. Zverev affronterà ora l'azzurro Luciano Darderi, testa di serie numero 21 e ultimo italiano rimasto in tabellone, che ha la meglio sull'australiano Dane Sweeney per 6-4, 6-3, 6-3. La giornata va in archivio con l'eliminazione sorprendente di 2 teste di serie. L'azzurro Flavio Cobolli, numero 5 del seeding, cede al belga Alex Blockx, che ha la meglio per 6-7 (4-7), 6-3, 6-0, 6-3. Out anche lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9, battuto dall'argentino Francisco Cerundolo: il numero 24 del main draw rimonta in 3h40' con lo score di 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

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