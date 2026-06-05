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Roland Garros, Vallejo si scusa dopo frasi sessiste: "Sono stato inappropriato"

Il tennista paraguaiano è tornato a parlare dopo il caso scoppiato a Parigi

Daniel Vallejo - Ipa/Fotogramma
Daniel Vallejo - Ipa/Fotogramma
05 giugno 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Daniel Vallejo si scusa dopo le frasi sessiste al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista paraguaiano è tornato a parlare dopo le frasi choc pronunciate contro la giudice di sedia che lo ha arbitrato a Parigi, giudicata non in grado, come tutte le donne, di arbitrare una partita di questa importanza.

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"Voglio iniziare scusandomi con tutti coloro che ho offeso con i miei commenti. La verità è che mi sono espresso in maniera inappropriata", ha detto Vallejo ospite a Tigo Sports, "Sono l’unico responsabile di quella sconfitta, e nessun altro. Non credo che le donne siano incapaci di arbitrare una partita di questa importanza. Ho 22 anni, imparerò da questo e starò molto più attento la prossima volta".

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