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Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina

Il 54enne tecnico prende il posto dell'esonerato Fabio Grosso

Paolo Vanoli - Ipa/Fotogramma
Paolo Vanoli - Ipa/Fotogramma
07 settembre 2026 | 18.13
Alberto Tomasi
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Ora è ufficiale: Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina, al posto dell'esonerato Fabio Grosso. A dare l'annuncio la società viola con un comunicato sul proprio sito web. "ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento".

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