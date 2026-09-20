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Sarri: "Contatto Kalulu-Rowe? Se il Var è così meglio abolirlo"

Il tecnico dell'Atalanta ha commentato la discussa decisione arbitrale sul rigore non concesso ai bergamaschi nella sfida contro la Juve

Maurizio Sarri - IPA
Maurizio Sarri - IPA
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20 settembre 2026 | 21.16
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Il Var? Meglio mai che troppo. Tra le due preferisco mai, ma se il Var non chiama l'arbitro su un episodio così possiamo toglierlo". Maurizio Sarri non ci sta e non lo nasconde. Dopo il ko in campionato contro la Juventus, il tecnico dell'Atalanta ha analizzato - in conferenza stampa - la partita dei suoi allo Stadium di Torino, commentando in particolare un episodio: la trattenuta in area di rigore di Kalulu su Rowe, non sanzionata dall'arbitro. Un momento, arrivato intorno alla mezz'ora del primo tempo, che ha fatto discutere anche in campo, con tante proteste nerazzurre all'indirizzo del direttore di gara Zufferli. (QUI L'ARTICOLO)

Sarri: "Var? Così meglio toglierlo"

Sarri ha aggiunto: "C'era la possibilità di andare a far male, ci siamo accesi solo in una occasione con Rowe ma è poco. Il contatto tra lui e Kalulu? La soglia dei contatti si può abbassare o alzare. Se un fallo è un fallo, va fischiato".

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