Venezia 83: Barbara (BeGreat), 'sport forma i giovani e li prepara ad affrontare nuove sfide'

"Il nostro mondo, purtroppo, sta invecchiando velocemente e probabilmente lo sta facendo senza prestare l'adeguata attenzione ai giovani. Nel pensare a questo tema, non si può dimenticare che lo sport è un elemento che forma i giovani, li fa crescere, li fa diventare competenti e li plasma per far sì che loro possano avere tutte le competenze per affrontare queste nuove sfide nella società". Così Giovanni Barbara, presidente BeGreat, intervenendo all'evento 'The future is human - Every great story starts before success', organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.